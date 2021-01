Ruhiger Jahreswechsel

Kyffhäuserkreis. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen ist der Start ins neue Jahr im Kyffhäuserkreis ruhig verlaufen. Von einem "sehr ruhigen Dienst" sprachen am Neujahrsmorgen sowohl die Mitarbeiter in der Rettungsleitstelle, als auch der Polizei. Es habe keine silvesterbedingten Feuerwehreinsätze gegeben, hieß es bei der Leitstelle in Nordhausen. Auch der Rettungsdienst habe über das normale Einsatzgeschehen hinaus keine silvestertypischen Einsätze gehabt.

Die allgemein verhängten Corona-Verbote hatten Menschenansammlungen, wie auch das Zünden von Böllern und Feuerwerk umfasst. Außerdem sollten private Feiern nur im kleinen Rahmen stattfinden. Entsprechend präsentierten sich über den Jahreswechsel die Innenstädte: Viele Straßen waren leer gefegt und deutlich weniger Menschen als sonst unterwegs.

Zwei Ruhestörungen auf öffentlichen Straßen bzw. Plätzen seien angezeigt worden - eine in Artern und eine in Bad Frankenhausen. In beiden Fällen hätten sich Anwohner beschwert, heißt es am Neujahrsmorgen bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser. Als die Polizisten eintrafen, sei aber niemand mehr vor Ort gewesen.