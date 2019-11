Donndorf. Im Kloster Donndorf gibt es am 2. Dezember einen Vortrag zu Salben und Ölen in der Bibel.

Zum nächsten Montagsgespräch am 2. Dezember, ab 19.30 Uhr lädt die Ländliche Heimvolkshochschule (LHVHS) im Kloster Donndorf ein. Sven Hanson, Pfarrer und Direktor des Mitteldeutschen Bibelwerks in Halle, referiert zum Thema „Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn – Wissenswertes zu Salben und Ölen in der Bibel“. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Unterstützung der Bildungsarbeit der LHVHS wird gebeten.