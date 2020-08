Am Salinegebäude in Artern müssen wieder Reparaturarbeiten vorgenommen werden.

Das Wahrzeichen der Stadt, das Salinegebäude, kann repariert werden. Der Stadtrat hat am Montagabend Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) ermächtigt hat, die Bauleistungen zu vergeben. Auch in der Salinestadt werden die Kindergärten in allen Ortsteilen ab der kommenden Woche wieder in den Regelbetrieb übergehen.