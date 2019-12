Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sangesfreude zur Predigt im Dialog willkommen

Am Sonnabend, 21. Dezembern und am 1. Weihnachtsfeiertag erwartet die Besucher der Bad Frankenhäuser Unterkirche St. Georg und Marien zwei besondere Gottesdienste. Unter der Überschrift „Seht die gute Zeit ist nah“ wird es am Sonnabend um 18 Uhr (der Sonntag beginnt liturgisch zu dieser Zeit, weshalb in vielen Orten der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands die alte Woche „ausgeläutet“ und die neue Woche „eingeläutet“ wird) einen Gottesdienst mit viel Gesang geben.

Es werden miteinander viele Adventslieder gesungen und dem Vernehmen nach werden ein Kind und ein Engel die Predigt im Dialog halten. Das ist an sich schon ungewöhnlich, noch interessanter wird es jedoch, weil beide die vier Adventssonntage und ihre Botschaft bedenken und sie erklären – in kind- und engelgemäßer Weise versteht sich. Wer Genaueres wissen möchte und überdies gern Adventslieder singt, dem sei dieser Gottesdienst ans Herz gelegt.

Am 1. Weihnachtsfeiertag wird am späten Nachmittag, 17 Uhr, unter der Überschrift „Wir sahen seine Herrlichkeit“ Gottesdienst gefeiert. Auch hierzu haben sich Kind und Engel zu einer Dialogpredigt angesagt und hoffen auf ein reges Interesse. Auch in diesem Gottesdienst werden sangesfreudige Besucher auf ihre Kosten kommen, denn es werden miteinander viele Weihnachtslieder gesungen. Beide Gottesdienste sind aufeinander bezogen, können aber auch je einzeln besucht werden.