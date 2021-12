Sanierung der Arterner Freilichtbühne im Fokus

Artern. Der Arterner Ortschaftsrat tritt am 16. Dezember wieder zusammen.

Der Ortschaftsrat von Artern hat sich für seine letzte Sitzung in diesem Jahr noch einiges vorgenommen. Am Donnerstag, 16. Dezember, ab 18 Uhr spricht er im Bürgerhaus unter anderem über die Vorschläge der Ratsmitglieder zur Verwendung der Budgetmittel 2019/2020, die Verwendung von Teilen der „Hochzeitsprämie“ zur Sanierung der Freilichtbühne samt der Ausschreibung der Sanierung des Vorführhäuschens und des Zuschauerbereichs. Außerdem gibt Joachim Pfündner mittels einer Präsentation Informationen zur Hochwassersituation in Artern. Informationen des Ortschaftsbürgermeisters gibt es am Ende.