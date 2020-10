Schalmeienorchester Artern feiert Silberjubiläum im Stillen

Eigentlich sollte am 10. und 11. Oktober groß gefeiert werden. Das Musikfest des Arterner Schalmeienorchesters sollte in diesem Jahr im Zeichen des 25-jährigen Bestehens stehen. Aber auch diese Veranstaltung fiel der Coronapandemie zum Opfer. Ein Blick auf die Geschichte des Orchesters ist aber dennoch möglich.

Alles begann im Jahr 1995 mit einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Rüdiger Feige, der die Tradition des Schalmeienspielens in Artern wieder aufleben lassen wollte. Zu DDR-Zeiten gab es nämlich bereits eine Schalmeienformation in der Kyffhäuserhütte, die sich allerdings auch im Strudel des Hüttenniedergangs auflöste. Mit der Unterstützung des damaligen Arterner Bürgermeisters Harald von Riesen (FDP) konnte Feige, der heute in der Schalmeienkapelle Mönchpfiffel-Nikolausrieth aktiv ist, diese Tradition wieder aufleben lassen und teilweise auch Mitglieder der Hüttenkapelle für die neue Kapelle gewinnen.

Diese Bühnendekoration sollte eigentlich an diesem Wochenende zum Musikfest angebracht werden. Foto: Sebastian Weidauer

Das erste Zusammentreffen der neuen Combo fand am 1. September 1995 statt. Viele Kinder und Jugendliche wollten das Schalmeienspiel erlernen. Schnell war klar, dass neben der traditionellen Marschmusik zunehmend auch moderne Musik gespielt werden soll. So wurden Titel wie „Über sieben Brücken musst du geh’n“ oder „Alt wie ein Baum“ einstudiert. Ein zentraler Notenschreiber schuf die Grundlagen dafür. Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte das Schalmeienorchester am 8. März 1996 im Arterner Rathaus anlässlich des Geburtstages von Harald von Riesen. Es folgten weitere Auftritte bei privaten Geburtstagsfeiern oder auch Firmeneröffnungen. Ende des Jahres 1997 fand die erste Jahresabschlussfeier statt, die bis 2003 jährlich gefeiert wurde. Hier wurde der Öffentlichkeit präsentiert, welche Fortschritte im musikalischen Repertoire jeweils gemacht wurden.

Im Jahr 1999 wurde aus dem losen Projekt der eingetragene Verein Schalmeienorchester Artern. Die Proben fanden bis Ende 1999 im Schülerfreizeitzentrum statt. Dann erhielt der Verein sein jetziges Vereinsheim an der Hüttenstraße. Damals noch eine heruntergekommene Baracke, die in vielen Arbeitsstunden der Mitglieder hergerichtet wurde. „Wir freuen uns sehr, dass die Stadt uns das damals ermöglicht hat und bis heute an unserer Seite steht“, sagt der aktuelle musikalische Leiter Sebastian Weidauer, der selbst seit rund 20 Jahren Vereinsmitglied ist.

Im Jahr 2000 fand das erste Musiktreffen anlässlich des fünfjährigen Bestehens statt. Ab 2003 wurde dieses alle zwei Jahre bis 2017 im Frühherbst ausgetragen. „Eigentlich wäre ja 2019 wieder ein Musikfest gewesen, das haben wir auf 2020 wegen des Jubiläums geschoben. Aber leider ging das ja wegen Corona auch nicht“, sagt Weidauer.

Zum Städtepartnerschaftstreffen in der slowakischen Stadt Topol'čany war das Orchester 2019 auch angereist. Foto: Sebastian Weidauer

Wichtige Einzelpersonen seit Bestehen des Orchesters waren die Vorsitzenden Karsten Nohr, Ingolf Tetzel, Maik Hellermann und Sebastian Rudolph (bis dato). Die organisatorische Leitung hatten Lennert Schmidt und Hubert Ehrhardt inne. Die musikalische Leitung oblag Rüdiger Feige, Anne Hellermann und seit 2015 Sebastian Weidauer.

Besondere Auftritte gab es unter anderem 2003 im Wohncontainer von „Big Brother“ in Köln und 2019 zum Städtepartnerschaftstreffen in der slowakischen Stadt Topol’čany. Eine jahrelange Freundschaft pflegte der Vereine auch zu einem Schalmeienorchester im polnischen Zbąszyń, das sich mittlerweile aber aufgelöst hat.

Da das Musikfest ausfallen muss, gibt es als Trost am Samstag, 10. Oktober, ab 18 Uhr auf der Facebookseite des Schalmeienorchesters ein Konzert von 2017 kostenlos zu sehen.