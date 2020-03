Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schard fordert schnelle Finanzhilfen

Wie der örtliche CDU-Abgeordnete Stefan Schard berichtet, erreichten ihn derzeit täglich zahlreiche Hilferufe von lokalen Gaststätten, Einzelhändlern oder mittelständischen Unternehmen. “Viele Betriebe aus dem Kyffhäuserkreis und allen anderen Regionen sind darauf angewiesen, dass unbürokratische finanzielle Soforthilfen der Landesregierung schnell und unbürokratisch fließen, nachdem diese beantragt wurden. Ich kenne dutzende Beispiele, wo rasche Hilfe bitter nötig ist”, so Schard. Gleichzeitig betont er, dass man nun gleichzeitig die Existenzgründer schützen müsse, die in der jetzigen wirtschaftlichen Lage vor dem Aus stehen. Daher müsse der bisherige Zuschuss bis zum Jahresende verlängert werden.

Gegenüber dem Bund mache sich die CDU-Fraktion für eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes und Erweiterung für Minijobber und Lehrlinge stark. Mit Blick auf die Ausrichtung des Rettungsschirms sei es wichtig, „gerade auch diejenigen gezielt finanziell zu unterstützten, die über niedrige Einkommen verfügen – seien sie Angestellte oder Selbstständige.“ Vor zehn Jahren habe der Staat die Banken gerettet. Nun müsse auch den Kleinunternehmern und Niedriglohnbeziehern geholfen werden.

„Jetzt und nach Corona würden all diese Arbeitsplätze gebraucht. Die Struktur sei auch im Interesse der vielen Angestellten in den kleinen und mittelständischen Unternehmen systemrelevant. Deshalb müsse jetzt alles unternommen werden, die Firmen mit ihren Arbeitsplätzen für viele Thüringerinnen und Thüringer zu retten“, so Schard abschließend.