Scheitert Petition für Unstrutbahn auf den letzten Metern?

Roßleben-Wiehe/Artern. Nicht einmal eine ganze Woche bleibt den Enthusiasten, die vor dem Thüringer Landtag Argumente für die Streckenreaktivierung vorbringen wollen.

Die Zeit wird knapp. Nur noch fünf Tage verbleiben für potenzielle Unterstützer, die sich der Petition zur Reaktivierung der Unstrutbahn über Roßleben bis nach Artern anschließen möchten. Viele Vorarbeiten hat Christiane Kaebel – selbst Mitglied in der Interessengruppe Unstrutbahn – auf sich genommen, um die Petition im Vorfeld der Veröffentlichung überhaupt auf den Weg zu bringen. Finden sich jedoch bis 17. Oktober keine 1500 Unterstützer, dann verpasst Kaebel die Chance, sich vor dem Thüringer Landtag für die Streckenreaktivierung einzusetzen. Und genau danach sieht es momentan aus.

Mit Unstrutbahn bessere Verbindung zum Wirtschaftsgymnasium Sömmerda

In Zeiten, da jeder über Klimawandel und Mobilitätswende spreche, müsse der Blick auf Projekte gerichtet werden, welche diese Ziele unterstützen. Kaebel ist überzeugt: Ein Personennahverkehr auf der noch bestehenden Gleisstrecke könnte seinen Anteil daran leisten. Ihre Argumente und die Potenziale der Streckenverbindung über Roßleben aus Richtung Naumburg (Sachsen-Anhalt) bis nach Artern würde sie gern den Landtagsmitgliedern vorstellen. Doch der Weg zu den benötigten Unterschriften gestaltet sich schleppend. Anfang September ging die Petition auf der gleichnamigen Plattform des Thüringer Landtages online. Bis zum Donnerstagabend zeichneten genau 536 Befürworter das Projekt digital auf der Internetseite mit. Zu wenig.

Um möglichst viele Unterstützer zu mobilisieren, hat Kaebel zusätzliche analoge Unterschriftenlisten ausgelegt – in Apotheken und Rathäusern etwa. Firmen entlang der Unstrutbahn wurden angeschrieben, Kontakte zu Geschäftsinhabern gesucht, bei denen man Listen auslegen kann. Auch zum Oktoberfest im Roßlebener Mehrgenerationenhaus lagen Listen aus. Die Ergebnisse werden dieser Tage ausgewertet.

Mit dem Anliegen stieß Kaebel nach eigenen Worten auf etliche positive Reaktionen. „Viele Jüngere und Ältere wollen es nutzen. Es gibt zum Beispiel viele Schüler in Roßleben, die dann auf das Wirtschaftsgymnasium nach Sömmerda gehen wollen. Mit dem Bahnanschluss wäre ein riesiges Problem gelöst“, so die Initiatorin. Freilich kämen die Schüler auch jetzt per Zug in die Kreisstadt des Nachbarlandkreises. Dafür müssten Bewohner des östlichsten Kreiszipfels aber erst einmal zu einem Bahnhof gelangen, der etwa vom Regionalexpress zwischen Erfurt und Magdeburg angefahren wird – das wären Artern oder Heldrungen. Bis dorthin müssten erst einmal Entfernungen zwischen 16 und 23 Kilometern zurückgelegt werden. Etwas näher vor der sprichwörtlichen Haustür könnte die „letzte Meile“ schon enden, finden Befürworter.

Seit 2006 bestellt der Freistaat Thüringen keine Züge mehr von Artern nach Roßleben, da kein Verkehrsbedürfnis gesehen werde. Mit der Petition werden die Rufe nach einem Schienenpersonennahverkehr zwischen Artern und Roßleben/Naumburg sowie die wirtschaftliche und touristische Entwicklung zwischen Unstrut und Saale sowie die Wiederbelebung des Güterverkehrs, langfristig zwischen Artern und Zeitz, lauter.

Das ist der Link: https://petitionen.thueringer-landtag.de/petition/schienenpersonennahverkehr-zwischen-artern-und-rossleben-naumburg-reaktivierung-der-unstrutbahn.