Schicker Wandschmuck an schickem Ort

Wasserrratten haben es natürlich gewusst: Die lustige Krake (unser Adventsrätsel vom Samstag) befindet sich am Eingang des Ebelebener Freibades – im Sommer ein beliebter Freizeitort. Deutlich schwieriger war dagegen das Aushängeschild mit dem Stiefel zu verorten: Es hängt in der Grabenstraße in Oldisleben.

Auch am heutigen siebenten Dezembertag darf gerätselt werden: Ein Schild mit einem Kännchen – wenn das keine Einladung ist?! Zu finden in einem Ort in der Mitte unseres Kreises.

Lösungsvorschläge sind herzlich willkommen unter sondershausen@thueringer-allgemeinde.de oder artern@thueringer-allgemeine.de.