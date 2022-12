Schiebeschild hat für Heygendorfer Priorität

Heygendorf. In dem Ort kommt derzeit trotz Schnee kein Multicar zum Einsatz. Der Tüv bemängelte die Ausrüstung.

Kaum eine Straße in Heygendorf ist von Schnee geräumt. Das hängt am Multicar und dessen Schiebeschild, dessen Einsatz der Tüv untersagte. Derzeit werde nach Aussage des Ortsbürgermeister Karl-Heinz Weinreich (parteilos) nur eine Straße geräumt: die L 1218/Kolonie – die Hauptverkehrsader in Richtung Allstedt. 2023 soll ein neues Schild angeschafft werden, so Weinreich. Die Kosten dafür werden im Haushalt der Landgemeinde Artern eingeplant. In jenem Haushalt klafft noch ein Loch von 1,3 Millionen Euro, das gestopft werden muss. Erst dann können die Zahlen den Stadträten präsentiert werden. Selbst mit neuem Schiebeschild werde man nicht alle Straßen in Heygen- und Schaafsdorf bei Schnee räumen können, sagte er.