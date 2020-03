Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schließung der Parkanlagen wird überwacht

Der Bürgermeister der Kurstadt appelliert an seiner Bürger, den Maßnehmen im Zuge der aktuellen Allgemeinverfügung des Landkreises, die heute um 24 Uhr in Kraft tritt, Folge zu leisten. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Alle darin genannten Maßnahmen gelten bis zum 19. April 2020. „Seitens der Verwaltung laufen die Vorbereitungen zur Umsetzung der Allgemeinverfügung seit heute an. Jede Form der Ansammlung von Personen ist untersagt. Das heißt, Ansammlungen auch in unseren öffentlichen Parkanlagen oder Plätzen sind zu unterlassen. Insbesondere werden wir die Spielplätze absperren, um die Umsetzung der Allgemeinverfügung zu gewährleisten“, sagt Bürgermeister Matthias Strejc (SPD). Der eingezäunte Bereich des Kurparks sowie der Botanische Garten bleiben demnach sofort geschlossen, damit sich auch in diesen Bereichen keine Kinder und Jugendlichen versammeln. „Wir bitten wirklich alle Kinder, Jugendlichen und insbesondere die Eltern darauf hinzuwirken, dass sich alle strikt an die Auflagen halten. Wir werden selbstverständlich als Ordnungsbehörde ab dem morgigen Tag Kontrollen durchführen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir in dieser Ausnahmesituation keinerlei Toleranz ausüben werden. Wir appellieren an die Vernunft aller Bürgerinnen und Bürger: Bleiben Sie bitte zu Hause. Bleiben Sie gesund“, betont Strejc abschließend.