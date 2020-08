Schlösser im Kyffhäuserkreis sind beliebt

Das Internet-Verbraucherportal Testberichte.de hat eine Million Online-Bewertungen der Besucher von Burgen und Schlössern in ganz Deutschland ausgewertet und eine umfangreiches Rangliste erstellt. In Thüringen wurden 46 Burgen und Schlösser ausgewertet. Auch aus dem Kyffhäuserkreis haben es zwei Schlösser in der Rangliste geschafft.

Das Residenzschloss in Sondershausen belegt demnach Platz 401 von 1020 im Gesamtfeld 2020. 378 Besucher bewerteten die Anlage mit durchschnittlich 4,5 Sternen. Auch die Burg Großfurra taucht auf und belegt Platz 504. 112 Besucher bewerteten die Anlage mit ebenfalls durchschnittlich 4,5 Sternen. Auch die Nachbarlandkreise sind vertreten. So wurde das Schloss in Heringen (Helme) von 170 Besuchern mit durchschnittlich 4,4 Sternen bewertet und landet auf Gesamtplatz 717. Die Burg Lohra in Großlohra belegt Platz 972, da 186 Besucher durchschnittlich 4,1 Sterne vergaben. Die Burgruine Hohnstein in Neustadt (Harz) schaffte es sogar auf Platz 194 mit durchschnittlich 4,6 Sternen von 268 Besuchern. Die Runneburg in Weißensee landete auf Gesamtplatz 827 (4,3 Sterne von 186 Besuchern) und das Schloss Beichlingen auf Platz 990 (4 Sternen von 315 Besuchern).

Auf Platz 40 im Gesamtranking und damit von den Burgen und Schlössern in Thüringen am weitesten vorn landet die Burgruine Brandenburg in Gerstungen (4,7 Sterne bei 290 Bewertungen).