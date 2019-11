Schmücke-Stadtrat bringt neue Straßennamen auf den Weg

Auf dem Zwiebelmarkt in Artern gehört der Gartenbaubetrieb Pfau zum Händlerstamm. Dass die Stadt "An der Schmücke" bald wieder Heldrungen heißen könnte, freut die Heldrungerin Ines Pfau.

An der Schmücke. Der Stadtrat von An der Schmücke möchte einige Straßen umbenennen. Doch nicht nur das: Auch der Name der Stadt soll in „Heldrungen“ geändert werden.

Der Stadtrat der Stadt An der Schmücke hat die Straßenumbenennung in den Ortsteilen auf den Weg gebracht. Auf ihrer Sitzung am Montagabend in Hemleben votierten die Ratsmitglieder einstimmig für die Vorschläge aus den jeweiligen Ortschaftsräten. Diese sollen in Kraft treten, sobald die einheitliche Postleitzahl feststeht und das Thüringer Innenministerium über die beantragte Änderung des Stadtnamens entschieden hat.