Schmücke-Stadtrat mit voller Tagesordnung

Der Stadtrat der Stadt An der Schmücke tritt am Montag, dem 23. November, ab 19 Uhr im Kulturhaus in Hauteroda zusammen und berät zur Beschaffung von zwei Transportern für die Freiwilligen Feuerwehren Bretleben und Hauteroda sowie der Verkauf von zwei alten Fahrzeugen. Auch auf der Tagesordnung stehen die Vergabe von Lieferleistungen zur Erneuerung des Obstbaumbestandes in Bretleben, mögliche Hinweisschilder an der Kreuzung Große Gasse / Harraser Straße in Hemleben, der Beitritt Heldrungens zum Verein „Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft“, eine Photovoltaikanlage auf den Turnhallen in Heldrungen und Gorsleben und die zur Vergabe der Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen der Stadt An der Schmücke.