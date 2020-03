Schneezäune werden eingerollt

Eine Woche vor dem kalendarischen Frühlingsbeginn werden im Kyffhäuserkreis die Schneezäune wieder eingerollt. „Die Aufträge sind raus, in dieser Woche wurde mit dem Abbau begonnen“, hieß es am Dienstag auf Nachfrage in Sondershausen. Der Startschuss fiel im Ostteil des Kreises, wo bei Schönewerda die ersten eingeholt wurden. Insgesamt 30 Kilometer Schneezaun werden im Herbst auf Feldern entlang von Bundes- und Landstraßen aufgebaut. Schwerpunkte sind die B 4 und die B 86. Um den 20. März geht alles wieder retour. In der zurückliegenden Saison hatten die Schneezäune so gut wie kein Weiß von der Straße fernzuhalten. Aufgrund der milden Witterung stehen die Bauern schon in den Startlöchern und wollen ihre Felder bestellen. „Da die Schneezäune nicht überall gleichzeitig abgebaut sind, müssen sich einige Landwirte noch gedulden“, heißt es aus Sondershausen. kf