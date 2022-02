Schnelltests künftig auch in Roßleben

Auch in Roßleben bietet das VHS-Bildungswerk ab 21. Februar kostenlose Corona-Schneltests an.

Roßleben. Termine können ab sofort telefonisch vereinbart werden.

Die VHS-Bildungswerk GmbH bietet ab Montag, 21. Februar, gratis Corona-Schnelltests auch in Roßleben für jeden an. Die Schnellteststation befindet sich laut einer Mitteilung an der Wendelsteiner Straße 63, also direkt in der VHS-Bildungswerk GmbH.

Die Testzeiten sind montags bis freitags von 7 bis 9 Uhr. Tests müssen vorab vereinbart werden. Möglich ist das ab sofort montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr unter Telefon: 034672/69690.