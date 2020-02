Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schnipp, schnapp, Schlippps ab

Wenn sich Bürodamen, Werksarbeiterinnen, Hausfrauen und Akademikerinnen am Abend in schrille Karnevalskostüme werfen, ihr Haar unter schräge Perücken stopfen, sich bis zur Unkenntlichkeit schminken, jegliche Hemmungen verlieren und wild feiern, dann kann nur Weiberfasching sein. An diesem Tag haben Frauen das Sagen.

Um das zu demonstrieren, geht es dem typischen Symbol für männliche Macht an den Kragen. Insbesondere bei Chefs und Kollegen schlagen die närrischen Damen gern zu und schnippeln die Krawatten ab. Die Herren sollten die Sache mit Humor nehmen. Es ist daher heute ratsam nicht gerade den besten Schlips umzulegen. Sonst grämen sie sich. Wie einst der Erfurter Kollege, der an diesem Tag quasi sein zweitbestes Stück einbüßte und das der Kollegin noch jahrelang verübelte. Im Ilmkreis gab es einen Landrat, der hatte einen ganzen Karton voller (ausrangierter) Krawatten im Schrank – eigens für diesen Zweck. Und ließ sich auch gern beim „Entmannen“ ablichten. Das hatte Stil! Auf den Schlips lieber verzichten, das geht natürlich gar nicht. Zumal der schlaue Herr sogar gleich doppelt Nutzen daraus ziehen und auf diesem Weg nicht nur seine hässlichen Krawatten entsorgen, sondern obendrein die Damenwelt beglücken kann. Wer will sich das entgehen lassen?