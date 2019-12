Schnitzelanlage adé – nun geht’s zur Kochstation

„Arbeit ist die wärmste Jacke“, sagt Bernhard Mai. Der Metallrestaurator hat sich an einem vier Grad Celsius kalten Tag in der Zuckerfabrik Oldisleben gerade im warmen Büro vom Frühstückstisch erhoben und macht sich über den Werkshof wieder auf den Weg an seinen Arbeitsplatz.

Der liegt im Siedehaus des Industriedenkmals. Das klingt aber nur schön warm. Früher wurden dort für die Zuckerherstellung die Rüben gekocht. Heute ist es in der großen Fabrikhalle kaum viel wärmer als draußen. Doch für den Professor gibt es viel zu tun. Seit die Zuckerfabrik restauriert wird, ist der Erfurter mit im Boot. In diesem Jahr waren das 25 Jahre. Und es geht weiter. Demnächst steht der 4. Bauabschnitt an, die Kochstation. „Zuckerherstellung war ein sehr verschleißstarker Herstellungsprozess“, sagt Bernhard Mai. Aber auch die Zeit des Stillstands hinterlässt Spuren. Nur eben andere. Und dazu treibt der Marder auch noch sein Unwesen.

„Zustand vor Kampagnebeginn 1990“, lautet das Konservierungsziel und gilt sowohl für die Bausubstanz, als auch für die technische Ausstattung. „Das ist für die Restauratoren wie ein Naturgesetz“, sagt Mai bei einem Rundgang durch den Betrieb. Die Schnitzelanlage war das letzte Werk des Metallrestaurators, der den Restaurierungsauftrag für die technischen Anlagen hat. Parallel widmet sich die Baufirma Bennert der Sicherung der historischen Bausubstanz von 1872.

Auf den Erfurter Metallrestaurator warten in der Kochstation vier gewaltigen Kochapparate, die mehr oder minder große Schäden aufweisen. Zum Teil entstanden diese erst in den letzten Jahren, etwa durch Sonneneinwirkung unter den Fabrikfenstern. Oder Schimmel durch eindringende Feuchtigkeit. Aber auch Korrosion sowie Fäulnis an Dielen und Brettern erfordern fachmännisches Eingreifen. Dabei lernt auch ein Professor immer wieder dazu. „Als wir 1994 angefangen haben wusste keiner, wie man so ein Großprojekt konserviert“, berichtet Mai über die Jahre von vielen Feldversuchen.

Mit der Zeit wuchs die Erfahrung. „Bei Stahlbauteilen kommt beispielsweise mikrokristallines Wachs zum Einsatz“, schildert der Metallrestaurator. Stark korrodierte Flächen werden zuvor mit einem transparenten Polyurethanlack versehen. Waren diese einst beschichtet, wird ein UV-beständiger Polyurethanlack verwendet. Auf Bereiche, wo seit der Stilllegung ein großer Beschichtungsverlust stattfand, werden pigmentierte Korrosionsschutzsysteme aufgebracht, die eine Schutzdauer von 15 Jahren und mehr haben. Gegen den Anschein eines Neuanstrichs wirkt eine zusätzliche Alterungslasur. „Wo ein komplett neuer Korrosionsschutz notwendig ist, richten sich Farbton und Glanzgrad sklavisch an den vorgefundenen Bestand“, beschreibt Mai. Holzteile erhalten eine künstliche Patinierung. Sonnenlicht, das etwa der Außenhaut der Kochapparate zugesetzt hat, soll mittels indirektem Verfahren unschädlich gemacht werden. Gebrauchsspuren sind heilig. Das gilt für alle Arbeiten in der Zuckerfabrik. Wo, wie bei verfaultem Holz, nur noch Austausch möglich ist, wird laut Mai „über jedes Stück diskutiert“, das ausgebessert oder ersetzt werden soll.

Eine Gerüstbaufirma ist nun beauftragt, die Kochstation einzurüsten. Zunächst innen, und im späten Winter dann auch außen. Die Fördermittel für den neuen Bauabschnitt stehen in Aussicht, die Südzucker AG als Besitzerin des Industriedenkmals steuert ihrerseits die notwendige Gegenfinanzierung bei.