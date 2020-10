Schotten für Spaziergänger dicht

Schotten dicht: Die Wasserburg Heldrungen fährt in Corona-Zeiten im eingeschränkten Herbergsbetrieb und ist für Besucher geschlossen. Auch diese beiden Tagesausflügler aus Mühlhausen, die einen Ausflug nach Heldrungen unternommen hatten, mussten am Dienstagnachmittag wieder wegfahren.

Die Heldrunger lieben ihre Wasserburg. Sie ist das Wahrzeichen des Ortes, und wenn die Bewohner der Burg- und Zwiebelstadt Besuch von Familie und Freunden empfangen, dann ist ein Burgbesuch selbstredend Pflicht. Wobei sich der Besuch auf die Außenanlage beschränkt. Die Burg selbst als Jugendherberge ist nicht frei zugänglich. Aber allein der Rundgang über die Bastionen mit Blick über den Burggraben auf die Häuser des Ortes ist immer wieder ein Erlebnis.

Um so übler stößt es den Heldrungern auf, dass das Burggelände seit Monaten für Besucher komplett gesperrt ist. Auf einem großen Schild vor dem Burgtor führen Herbergsleitung und Burgbetreiber Jugendherbergswerk Corona als Begründung dafür an. „Der Schutz unserer Gäste ist uns sehr wichtig. Aus diesem Grund ist der Zugang zur Burg nur noch für Mitarbeiter und Gäste mit Reservierungen gestattet“, steht darauf zu lesen.

In Heldrungen ist der Unmut groß. Erlässt das Jugendherbergswerk jetzt schon seine eigenen Corona-Regeln? „Absolut nicht nachvollziehbar. Schließlich betreten wir keinen geschlossenen Raum, das ist alles offenes Gelände“, schütteln die Besucher der jüngsten Ortschaftsratssitzung den Kopf. Ortschaftsrat Enrico Steinkopf sieht darin sogar einen Vertragsbruch: An der millionenschweren Burgsanierung sei die damalige Stadt Heldrungen mit einem nicht unerheblichen Anteil beteiligt, woraufhin freie Zugang zum Burggelände vertraglich zugesichert worden war, erinnert er. Und eine junge Familie auf Fahrradtour in den Herbstferien sowie ein Ehepaar aus Mühlhausen auf Ausflug durch die Kyffhäuserregion zogen am gestrigen Dienstagnachmittag vor dem geschlossenen Burgtor ebenfalls enttäuscht von dannen.

Beim Landesverband Thüringen des Deutschen Jugendherbergswerkes in Weimar verteidigt Walter Ullrich die strengen Maßnahmen: „Wir haben einen Corona- und Pandemieplan. Aus diesem Grund ist es im Moment nicht möglich, Besucher auf das Burggelände zu lassen“. Derzeit finde auf der Wasserburg nur ein eingeschränkter Jugendherbergsbetrieb statt. Aus diesem Grund seien auch weniger Leute auf der Burg beschäftigt. Dass sich Tagesausflügler bei ihrem Besuch auf der Burg ausschließlich im Freien aufhalten, wo die Ansteckungsgefahr gering ist, will er dabei nicht gelten lassen. „Das geht es ja schon damit los, dass die Leute auf die Toilette müssen“, sieht er an dieser Stelle das Hygienekonzept durchlöchert.

Entschieden weist er den Vorwurf des Vertragsbruchs zurück: Auch der Jugendherbergsverband habe viel Geld in die Heldrunger Burg gesteckt, argumentiert Ullrich.

Die Sperrung des Burggeländes sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, ein Ende nicht absehbar. „So lange sich nicht grundlegend etwas an der jetzigen Situation ändert, wird da nichts passieren“, sagt Ullrich und appelliert an die Vernunft der Heldrunger: Durchhalten und an die Zukunft denken. „Es nützt den Heldrungern nichts, wenn der Burgbetreiber pleite geht.“