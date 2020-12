Schüler arbeiten Bänke auf

Oldisleben. TGS Oldisleben beteiligte sich wieder erfolgreich an TEAG-Wettbewerb „Ideen machen Schule“. Preisgeld soll diesmal in Bänke fließen.

Bänke als Orte der Geselligkeit: Gut ein Jahr ist es her, dass Uwe Landes mit den Kindern vom Kindergarten „Hinze Kidz“ am Einkaufsmarkt in Oldisleben ein frisch aufgearbeitetes und mit Kinderhänden verziertes Sitzmöbel aufstellte, das sich seither zu einem beliebten Treffpunkt entwickelte. Wie auch jene Bänke am Wald mit tollem Ausblick über den Ort.

Auch zur Gemeinschaftsschule (TGS) Oldisleben hält der naturverbundene Uwe Landes guten Kontakt. Dort war Schulleiterin Heike Wilke ebenfalls begeistert vom Treffpunkt für Alt und Jung und konnte sich die Bankgestaltung gut in einer Schul-AG (Arbeitsgemeinschaft) vorstellen. „Bis jetzt fehlten uns aber die Mittel“, sagt sie.

Doch damit ist jetzt Schluss, denn nun kann sich die Schule über 1000 Euro freuen, gesponsert vom Energieversorger Thüringer Energie AG (TEAG). Dort hatte die Schule die „Bänke der Begegnung“ im TEAG-Projektwettbewerb „Ideen machen Schule“ eingereicht – und prompt den Höchstbetrag zugesprochen bekommen. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt die Schulleiterin.

Das AG-Angebot wird sich an die Fünft- und Sechstklässler richten, die dabei von Neuntklässlern unterstützt werden. Sobald sich die Lage normalisiert habe, werde die AG beginnen, sagt Heike Wilke und will als erstes einen Aufruf starten und Bürger um die Spende nicht mehr genutzter Bänke bitten. Wenn genügend zusammenkommen, sollen sie nicht nur in Oldisleben, sondern im ganzen Einzugsbereich der Schule aufgestellt werden. In den aufgearbeiteten Bänken sieht die Schulleiterin auch noch einen anderen positiven Effekt: Wertschätzung. „Die Schüler gehen anders damit um, wenn sie etwas selbst machen“, sagt sie.

Die TGS beteiligt sich schon seit vielen Jahren an dem Wettbewerb und konnte bereits mehrere Preisgelder einheimsen. Unter anderem entstand davon der Barfußparcours auf dem Schulhof. Insgesamt hatten 85 Grund-, Regel-, Gesamtschulen und Gymnasien ihre Ideen eingereicht. „Die Ideen bieten Corona die Stirn und machen deutlich, dass sich aus neuen Herausforderungen auch neue Chancen ergeben“, so das Energieunternehmen.