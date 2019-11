Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schützen laden ein

Der Großkaliberschützenverein Bottendorf 1991 führt am kommenden Samstag auf der Schießanlage am Pfaffenrain von 9.30 bis 13.30 Uhr seinen Eröffnungspokal der Fallscheibenanlage durch. Anmeldeschluss ist am Wettkampftag um 13 Uhr. Geschossen wird mit der Großkaliberpistole und dem Großkaliberrevolver, die Anschlagsart ist stehend frei und beidhändig auf 25 Meter. Es darf nur mit Kurzwaffenpatronen geschossen werden. Magnumladungen sind nicht erlaubt. Für selbst- und wiedergeladene Munition trägt der Schütze die volle Verantwortung. Es werden drei Wertungsserien mit je sechs Schuss auf je fünf Fallscheiben geschossen. Die Reihenfolge ist beliebig. Die maximale Schießzeit beträgt eine Minute pro Wertungsserie von fünf Fallscheiben. Die Zeitmessung erfolgt mit einem Timer. Für jede nicht gefallene Fallscheibe wird ein Strafzeitzuschlag von zehn Sekunden erhoben. Der letzte Schuss stoppt die Zeit. Für das Gesamtergebnis werden die Zeiten der drei Wertungsserien plus eventueller Strafzuschläge addiert. Gehörschutz und Augenschutz ist Pflicht. Vor den Wertungsserien kann innerhalb von einer Minute eine beliebige Anzahl von Probeschüssen auf fünf Fallscheiben abgegeben werden bis die letzte Fallscheibe fällt.

Das Startgeld beträgt 6 Euro für den Erststart, Nachkauf 4 Euro (bei freier Standauslastung). Die fünf Besten erhalten Pokale.