Statt zu „Fridays for Future“-Aktionen zu fahren, will man für den Klimaschutz direkt an der Schule etwas tun. In kleinen Schritten.

Schule verzichtet auf Einwegbecher

Bad Frankenhausen. Der Klimaschutz ist natürlich auch bei Schülern am Kyffhäuser-Gymnasium in Bad Frankenhausen ein Thema, betont Schülersprecher Malcolm Stephan, er geht in die 11. Klasse. Bei der Aktion Fridays for Future geht es uns aber nicht darum, zu aufgerufenen Demonstrationen, beispielsweise in Erfurt, zu fahren, was ja wiederum auch nicht gut fürs Klima ist, sondern direkt an der Schule etwas zu tun. Zum Beispiel durch Baumpflanzaktionen sowie spezielle Projekte. Oder den Verzicht von Einwegbechern am Automat für heiße Getränke, der in der Schule steht. Bei mehreren Hundert Schülern und Lehrern kann man sich vorstellen, dass da täglich einiges an Müll anfällt.“

Man habe mit der Firma gesprochen, ab dem neuen Jahr will die Schule Mehrwegtassen einsetzen. Schüler und Lehrer bringen sie mit. Der Erlös eines Getränkestandes bei der Schuleinweihungsfeier soll, so der Schülerrat, für den Kauf eines Geschirrspülers angeschafft werden. „Der Verzicht auf Einwegplastikbecher ist ein kleiner Schritt zum Klimaschutz, der direkt am Gymnasium vollzogen wird“, schildert Schülersprecher Malcolm Stephan.