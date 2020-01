Schwere Kost

Es ist kein originär lokales Thema, aber dennoch sehr wichtig. In diesen Tagen wird im Zuge des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee in sämtlichen Medien des Thema Holocaust bespielt. Es gibt Erklärstücke, Berichte von den überlebenden Zeitzeugen und Stellungnahmen von Journalisten. Dass sich der Bundestag diesem Thema widmet, ist auch richtig. Mich schockieren allerdings einige Kommentare zu den Artikeln oder Beiträgen in den sozialen Medien oder auch auf der Straße. Und damit meine ich nicht unbedingt explizit antisemitische Kommentare, die sowieso schändlich sind. Es sind Kommentare wie „Lasst mich mit dem Mist doch endlich in Ruhe“ oder „Haben wir nicht größere Probleme in Deutschland?“. Das Thema Holocaust, also die systematische Vernichtung der Juden unter der Rigide der Nazis, ist ganz schwere Kost. Und mit schwerer Kost setzt sich niemand gern auseinander. Natürlich ist niemand, der die Nazizeit als Kind erlebt oder nach 1945 geboren ist, schuld an diesen Verbrechen. Allerdings ist dieses dunkle Kapitel Teil der deutschen Geschichte, dem man sich, wenn schon nicht interessiert, dann wenigstens anständig gegenüber verhalten sollte.