Schwieriges Feld: Ärzte auf dem Land

Das Thema kinderärztliche Versorgung im Kyffhäuserkreis bringt Eltern auf die Palme: Drei Kinderärzte praktizieren derzeit im gesamten Kreis – in Sondershausen/Greußen, Bottendorf und Heldrungen. Das hört sich nicht nur wenig an, das bekommen die Patienten auch zu spüren, wenn der Arztbesuch mit dem kränkelnden Nachwuchs für viele Eltern zu einem Tagesausflug ausartet.

Offiziell gilt der Kreis mit Kinderärzten nicht als unterversorgt. 2,81 Ärzte entsprechen einem Versorgungsgrad von 100 Prozent, ließ die Kassenärztliche Vereinigung (KV) auf Nachfrage die Zahlen der Bedarfsplanung sprechen, die sich an der Einwohnerzahl bemisst.

Praxis bemüht sich schon lange im Internet um eine Nachfolge

Doch damit nicht genug, hängt zum Jahresende auch noch die Kinderärztin in Heldrungen das Stethoskop an den Nagel. Und das bringt in der Stadt An der Schmücke auch den Bürgermeister auf die Palme. Denn darüber hinaus verabschiedet sich in Heldrungen im kommenden Jahr eine Zahnärztin und im Jahr darauf hört eine Allgemeinmedizinerin auf und das Interesse an der frei werdenden Stelle ist gleich Null, obwohl sich die Praxis schon seit längerem im Internet um eine Nachfolge bemüht.

„Sieht so etwa die Förderung des ländlichen Raums aus?“, fragt der Bürgermeister in Richtung Landespolitik und ihrem erklärten Vorhaben, die Lebensverhältnisse im Freistaat außerhalb der städtischen Gebiete dauerhaft zu verbessern. Inzwischen mehren sich in der Stadt schon Zweifel, dass sich das an den KMG-Kliniken angesiedelte Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Bad Frankenhausen überhaupt ernsthaft um die Neubesetzung der Kinderarztpraxis in seiner Heldrunger Außenstelle bemüht, wo gleichfalls in Bad Frankenhausen ein Kinderarzt fehlt.

Vor nicht allzu langer Zeit gab es noch sechs Kinderärzte im Kreis

Das Ärzteproblem an der Schmücke reiht sich ein in die allgemeinen ärztlichen Versorgungsprobleme im ländlichen Raum. „Ich bin mir sicher, dass sich das MVZ große Mühe gibt und krampfhaft einen Kinderarzt sucht, um die Stelle in Heldrungen rasch wieder zu besetzen“, ist Dr. Folko Marx überzeugt. „Aber“, fügt der Bottendorfer hinzu: „es will keiner machen!“

Der Allgemeinmediziner war viele Jahre Regionalbeauftragter der KV im Kyffhäuserkreis und betreibt die Praxis zusammen mit seiner Frau, der Kinderärztin Dr. Ines Marx. Vor nicht allzu langer Zeit gab es noch sechs Kinderärzte im Kreis, erinnert sich Folko Marx. Selbst zu viert lasse sich noch entspannt arbeiten. Aber zu dritt oder gar nur noch zu zweit die kinderärztliche Behandlung im ganzen Kreis stemmen? „Wir haben jetzt schon täglich zweihundert Patienten. Die Leute stehen Schlange vor der Tür. Und da hat die Erkältungszeit noch nicht mal angefangen. Das ist einfach unmenschlich, was hier passiert!“, bricht es aus ihm heraus.

Hohe Arbeitsbelastung schreckt junge Ärzte ab

Diese Entwicklung sei einem System geschuldet, das „keinerlei Lenkungsmechanismus“ mehr enthalte. Budgetierung, zunehmende Bürokratisierung, schwache Infrastruktur auf dem Land und vor allem die hohe Arbeitsbelastung schreckten junge Ärzte ab. „Diese Entwicklung macht mir riesen Sorgen“, so Marx. „Früher hätte es eine Prämie gegeben, um junge Mediziner auf’s Land zu locken“, sagt er. Doch freier Markt lässt freie Wahl, wo ein Arzt sich niederlässt.

Eine Trendumkehr sei nur politisch möglich. Als Beispiel nennt Dr. Marx etwa einen Vorstoß der AfD, angehende Ärzte nach ihrer Ausbildung für die ersten Jahre auf’s Land zu verpflichten. „Es ist nicht wichtig, von wem dieser Vorschlag stammt. Es ist wichtig ist, dass was unternommen wird“, stellt der Bottendorfer klar.

Ministerin verteidigt die Kassenärztliche Vereinigung

„Ärzte können selbst entscheiden wo sie sich niederlassen. Da kann man nichts machen, das ist ihr Recht“, hatte jüngst auch Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) in Göllingen erklärt, wo sie der Einladung der Kreispartei zur Gesamtmitgliederversammlung gefolgt war. In der Diskussion mit der Ministerin hatten Mitglieder zuallererst das Thema ärztliche Versorgung angesprochen. Die Ministerin verteidigte die Kassenärztliche Vereinigung, die sich lediglich an der Bedarfsplanung orientiere und verwies auf den jüngsten Landtagsbeschluss, als Schritt zu einer dauerhaften Sicherung der medizinischen Versorgung in Thüringen die Zahl Medizinstudienplätze zu erhöhen.

Die Ministerin ermunterte die Stadt Bad Frankenhausen, in Sachen Kinderarzt dranzubleiben: „Macht das, das wird immer positiv aufgenommen“, erklärte sie. Die Stadt Bad Frankenhausen will die Möglichkeit prüfen, an der KV vorbei einen Kinderarzt zu finden.