Schwimmkurse sind auch in der Wintersaison möglich (Symbolfoto).

Schwimmkurse für Kinder in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Termine können in der Kyffhäuser-Therme angefragt werden.

In der Kyffhäuser-Therme können Kinder auch jetzt Schwimmkurse belegen. Schwimmlehrer trainieren, wie man unter verschiedenen Bedingungen schwimmt, taucht und nach einem Sprung ins Wasser reagiert. Am Ende der Schwimmstunden erlangt das Kind das Abzeichen „Seepferdchen“, das deutschlandweit anerkannt wird. Die Schwimmkurse über achtmal 120 Minuten gibt es für Kinder ab 6 Jahren in Kleingruppen mit maximal sechs Teilnehmern.

Termine können unter Telefon 034671/5123 oder per E-Mail unter kur@bad-frankenhausen.de erfragt werden.