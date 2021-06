Sechs bestätigte Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Die Inzidenz im Kyffhäuserkreis ist auf 14,6 gesunken. Eine Person befindet sich wieder im Krankenhaus.

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis hat sich am zurückliegenden Wochenende um sechs erhöht. Die Inzidenz (Neuinfektionen binnen sieben Tagen) sank auf 14,6. Wie aus der aktuellen Corona-Meldung des Kreises am Sonntag hervorgeht, betreut das Gesundheitsamt derzeit 73 positiv auf Sars-Cov-2 getestete Personen, 41 im Altkreis Sondershausen und 32 im Altkreis Artern. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten im Kreis erhöhte sich damit auf 3680. Eine Person mit schwerem Krankheitsverlauf befindet sich seit dem Wochenende wieder in stationärer Behandlung. Derzeit betreut das Gesundheitsamt 56 Kontaktpersonen – acht im Altkreis Sondershausen und 48 im Altkreis Artern. Die Gesamtzahl der Genesenen beträgt 3473.