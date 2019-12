Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sechse kommen durch die Welt

Wochenlang haben sie geprobt, nun war es wieder so weit: Am Freitag hob sich im Saal des Stadtparks der Vorhang für das diesjährige Märchenspiel der Theatergruppe Donndorf/Wiehe: "Sechse kommen durch die Welt". Ausstattung und Bühnenbild waren, wie es das Publikum von dem Ensemble seit jeher gewohnt ist, wieder liebevoll und bis ins letzte Detail gestaltet. Seit Wochen haben die Theatermitglieder die Aufführung vorbereitet, Kulissen gebaut und Kostüme genäht.

Die Kinder verfolgten gebannt die Aufführung. Foto: Wilhelm Slodczyk

Seit einem Vierteljahrhundert führt die Theatergruppe jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit ein Märchen auf. 1994 brachten sie ihr erstes Stück auf die Bühne. Inzwischen sind es 26. Eines aber ist über die Jahre immer gleich geblieben: Es gibt drei Aufführungen an einem Tag. Morgens für die Kinder und am Nachmittag und Abend für jedermann. Auch am gestrigen Freitag waren die Karten für die drei Vorstellungen wieder heiß begehrt.