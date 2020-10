Der Gold-Röhrling oder Lärchen-Röhrling (Suillus grevillei) wächst auch in der Hohen Schrecke im Kyffhäuserkreis.

Sein güldener Name ist Programm

Diesen leckeren Goldschatz findet man zwischen Juni und November als Symbiosepartner in der Nähe von Lärchen. In Deutschland ist er überall verbreitet und besonders in unserer kalkreichen Region mit ihren sauren Böden zu finden. Im jungen Stadium ist der Hut halbkugelig, dann polsterförmig und später wird er immer flacher.