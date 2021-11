Seminar in Roßla zu Onlineshops für Direktvermarkter

Roßla. Die Veranstaltung wird im Saal der Biosphärenreservatsverwaltung am 18. November durchgeführt.

Das Team von Friedhold, Berater für Direktvertrieb & Regional-Enthusiasten, stellt am Donnerstag, 18. November, ab 18 Uhr im Saal der Biosphärenreservatsverwaltung in Roßla ihr Online-Shop System vor und erläutert was alles damit möglich ist, wie es funktioniert und das man im Prinzip auch „Ohne Vorkenntnisse“ starten kann

Erläutert wird dies am Beispiel verschiedener Online-Hofläden aus der Region. Informationen über mögliche Restplätze gibt es bei Franziska Döll aus dem Team der Verwaltung des Biosphärenreservates Karstlandschaft Südharz unter Telefon: 034651/298890.