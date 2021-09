Shoppen vor der eigenen Tür in Bad Frankenhausen

"Heimat shoppen" heißt es am Bauernmarkt-Wochenende 18./19. September in Bad Frankenhausen. Händler und Gastronomen der Innenstadt offnen ihre Läden und wollen mit kleinen Aktionen darauf aufmerksam machen, dass die Kunden durch ihren Einkauf vor Ort ihr eigenes Lebensumfeld selbst mitgestalten können. Die Stadt Bad Frankenhausen nimmt erstmals an der von der IHK organisierten und der Kyffhäusersparkasse unterstützen Aktion teil. Auch in Sondershausen und Artern wird in diesem Jahr heimatgeshoppt.