Sicherheitsdienst findet Auto ohne Räder im Kyffhäuserkreis

Ohne Räder fand der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der vergangenen Nacht zwei VW Tiguan auf dem Gelände des Autohauses Am Kalkfeld in Artern vor. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte die insgesamt acht Räder mit Felgen im Wert von insgesamt 4000 Euro erbeutet. Die Fahrzeuge hatten sie mit Pflastersteinen, die zuvor aus dem Parkplatz herausgerissen worden waren, aufgebockt.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: