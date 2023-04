Single-Storch in Schönfeld sucht Herzdame

Schönfeld. Vor Ostern flatterte Adebar zum allerersten Mal in der Ortsgeschichte ein und hat es sich nahe des örtlichen Sees gemütlich gemacht.

Noch klappert der Storch in Schönfeld in seinem Nest unweit des Schönfelder Sees allein. Wenige Tage vor Ostern flatterte er ein. Seither wurde er mehrfach nahe seines neuen Horstes gesichtet. Seine Herzdame scheint aber noch zu fehlen. Ungewöhnlich ist das nicht. In der Regel sind zuerst die Männchen am Nest; die Weibchen kommen später. Ortschaftsbürgermeister Tobias Helm (parteilos) gelang das Foto, als Adebar gerade sein neues Nest bevölkerte. Schönfeld hatte bisher noch nie einen Storch, erzählte Helm. Das Nest am Ortsrand unweit des Sees wurde vor mehr als 20 Jahren errichtet und im letzten Jahr erneuert. Seither hofften die Einwohner auf eine Storchenansiedlung, sagte er. sal