Im Bürgerhaus in der Einbecker Straße 8 in Artern trifft sich am Donnerstagabend der Ortschaftsrat zu seiner nächsten Sitzung.

Artern. Beratung über Finanzierungsfragen und Verwendung der Ortschaftsbudgetmittel.

Am kommenden Donnerstag, 25. November, findet um 18.30 Uhr im Bürgerhaus in der Einbecker Straße die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Artern statt. Themen sind unter anderem Bauplanungen und Grundstücksangelegenheiten, Vorschläge zur Verwendung der Ortschaftsbudgetmittel 2019/2020 sowie Beratung und Beschluss über die Finanzierung des Eigenanteils 2021 für das Projekt „Restaurierung, Instandsetzung und -haltung des Arterner Natur- und Kräutergartens“. In einer Powerpoint-Präsentation wird das Planungsbüro Pfündner über die Hochwassersituation in Artern informieren. Informationen des Ortschaftsbürgermeisters und eine Bürgerfragestunde stehen ebenfalls auf der Tagesordnung. Die Ratssitzung ist öffentlich, Interessierte willkommen.