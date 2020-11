Ob Corona den Martinsgänsen in diesem Jahr ein längeres Leben beschert? Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Wohl kaum. Vermutlich eher einen längeren Aufenthalt in der Tiefkühltruhe. Denn trotz der ausfallenden Martinsganswochen, die viele Restaurants jedes Jahr im November veranstalten, werden die Gänse in dieser Zeit geschlechtsreif und ihr Fleisch somit zäh.

Für den gemeinen Kleinkonsumenten, der dank der Werbeprospekte von Supermärkten und Discountern schon voll im Weihnachtsmodus ist, stellt sich dagegen noch eine ganz andere Frage. An einheimischen Weihnachtsgänsen dürfte es in diesem Jahr gewiss nicht mangeln – doch wie groß darf der Vogel für das Fest eigentlich sein? Wird aus der Weihnachtsgans vielleicht bloß ein Weihnachtshähnchen?

Auch die Tochter in Berlin, sonst an Weihnachten immer bei der Mutter zu Gast, scheint sich schon darüber Gedanken zu machen. Jedenfalls erkundigte sie sich neulich nach einem Rezept für ein Weihnachtsmahl mit Thüringer Klößen. Zugegeben, im ersten Moment war ich überrascht. Aber vielleicht hat sie die Information ja auch nur für eine Freundin eingeholt. Für den Fall des Eigenbedarfs fange ich aber langsam an mit Staunen.

Das Kind und Kochen. Damit schafft Corona binnen kurzer Zeit, woran andere jahrelang scheiterten.