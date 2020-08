Kyffhäuserkreis. Artenvielfalt am Kyffhäuser: An der Ochsenburg hat das winzige Insekt sein nördlichstes Vorkommen weltweit.

Heftiges Gewitter, prasselnde Regengüsse, Zwangspausen in einem Unterstand – an jenen 7. Juli 2009 kann sich Günter Köhler sehr gut erinnern. Ein weiterer Grund: Am Ende der dreistündigen Exkursion an der Ochsenburg am Kyffhäuser gelang dem Insektenkundler eine überraschende Entdeckung. Er fand ein Exemplar der Skythischen Napfschildlaus.