Smartphone-Sprechstunde für Senioren in Heldrungen

Heldrungen. Tipps für die Benutzung von Handy und Tablet haben die Agathe-Senioren-Berater parat.

Eine Smartphone-Sprechstunde unter dem Motto „Aktiv mit Medien“ bieten die Agathe-Berater des Projekts Älter werden in Gemeinschaft am Dienstag, 24. Oktober, im Seniorenzentrum in Heldrungen, Schillerstraße 6, an. Von 16 bis 17.30 Uhr können interessierte Senioren Fragen zu den Geräten stellen oder sich erklären lassen, welche Tipps und Tricks es für einen sicheren Umgang mit dem Smartphone oder Tablet gibt. Zusammen mit der Seniorenbetreuerin Frau Andrae wird es zudem ein gemütliches Beisammensein geben. Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Plätze bei Frau Andrae, Telefon 034673/7 81 69, oder bei Frau Schröder, Telefon: 03632/74 19 76, erforderlich. Für die Smartphone-Sprechstunde sind weitere Termine geplant.