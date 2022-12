So meistern Kyffhäuser-Apotheken die Medikamentenkrise

Kyffhäuserkreis. Mal mangelt es an Magentabletten, ein anderes Mal an Paracetamol-Präparaten: Apotheken müssen reagieren und stellen sich auf Lieferengpässe ein.

Selten standen Apotheken vor solch großen Herausforderungen wie im Moment. Zum Teil fehlen einer Apotheke mehr als 200 bestellte Präparate. „Wir haben genau 257 Defekte – das sind bestellte Artikel, die nicht kommen“, beschrieb Apotheker Roland Heller von der Bad Frankenhäuser Steinbrück-Apotheke die Situation am Mittwoch. Seinen Kollegen im Kreis geht es nicht viel anders. Der gemeinsame Tenor trotz anhaltender Lieferengpässe aber lautet: Es ist schwierig, aber sie haben die Lage noch im Griff. Das bestätigten auf Nachfrage unserer Zeitung außerdem die Engel-Apotheke in Artern wie auch die Stadt-Apotheke in Sondershausen.

Hamsterkäufe sind trotz der Krise nicht notwendig und würden die ohnehin schon schwierige Situation nur noch verschärfen, warnten die Pharmazeuten eindringlich. Darüber hinaus rät Kristina Fliege, Inhaberin der Engel-Apotheke dazu, dass Patienten, die regelmäßig Medikamente einnehmen, nicht auf den sprichwörtlichen letzten Drücker in die Apotheken kommen, sondern das schon mit ein bis zwei Wochen Vorlauf erledigen.

Betrafen Engpässe zuletzt etwa Fiebersäfte für Kleinkinder, hapere es nun zeitweise an Paracetamol oder bestimmten Magentabletten, erzählte Fliege. Für das Schmerzmittel Ibuflam gebe es teils eine Wartezeit von vier Wochen. Früher wurden bestellte Medikamente noch am selben Tag ausgeliefert. Apotheken setzten auf das „Just-in-time-Prinzip“ – bestellen, wenn Medikamente benötigt wurden, um keinen großen Vorrat anzulegen, der Lagerkosten verursacht. Gegenwärtig hat sich die Situation teils um 180 Grad gedreht. Die Anzahl der von Lieferengpässen betroffenen Artikel variiert. Manche Apotheker versuchen, sich über die Hersteller Präparate oder Informationen zu Lieferterminen zu besorgen. Nicht immer ist die Mühe von Erfolg gekrönt. Andere bestellen nach Informationen unserer Zeitung in höherer Stückzahl beim Großhändler, der dann seinerseits Kontingente setzt, um die Medikamente flächendeckend verteilen zu können.

Apotheken setzen verstärkt auf Absprachemit Ärzten, wenn Tabletten nicht verfügbar sind

„Ich bestelle heute anders als früher“, sagte Fliege. Roland Heller von der Frankenhäuser Steinbrück-Apotheke und Andrea Westermeyer von der Stadt-Apotheke aus der Kreisstadt bestätigten das. „Ohne Warenlager läuft in der Krise nichts“, sagte Heller. Dass es manches Medikament übrigens nicht von jetzt auf gleich gibt, hat mehrere Gründe, meinten die Apotheker einhellig. Nicht immer fehlt es am Wirkstoff, so Westermeyer. „Manchmal lag es an der nicht gedruckten Packungsbeilage, ein anderes Mal fehlten Flaschen für Fiebersäfte oder Umverpackungen“, so Westermeyer. Ihr Team und sie müssen dieser Tage stärker improvisieren – gibt es eine bestimmte Medikamentenstärke nicht, werde auf Doppeltgaben oder Tablettenteilung gesetzt. „So etwas machen wir in Absprache mit den Ärzten. Da hat sich bislang immer eine Lösung gefunden“, unterstrich die Apothekerin. Leicht ist das nicht immer, denn es kommt gegenwärtig laut Fliege vor, „dass von 50 Herstellern einer Stärke nur ein oder zwei liefern können“. Sie wünschte sich eine engere, unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen Industrie und Apotheken – an einem fehlenden Beipackzettel oder einer Verpackung sollte die Medikamentenversorgung nicht scheitern, fand sie.

Auf fast 200 bestellte Artikel wartet die Sondershäuser Apotheke nach Angaben ihrer Inhaberin derzeit. Mal lässt das Nasenspray auf sich warten, mal der Hustenstiller, mal Blutdrucksenker, mal Ibuprofen. Als der Mangel an Fiebersäften akut war, reagierte das Team der Stadt-Apotheke – im eigenen Labor wurde über drei, vier Wochen selbst hergestellt. Gerade in der Erkältungszeit schlechthin bevorrate sich die Stadt-Apotheke immer in gewissem Rahmen mit Fiebersäften. Westermeyer spricht von der „Winterbevorratung“ und davon, „dass wir derzeit etwa zehn Prozent der sonst üblichen Menge auf Lager haben“.

Stichwort „Fieberzäpfchen“ – Apotheken haben Möglichkeiten und Fachkompetenz, die Zäpfchen im Fall der Fälle zu gießen. Aber längst nicht in jeder Apotheke würde diese Rechnung aufgehen, denn für das Gießen müsste extra Personal abgestellt werden.

Die Apotheken im Kreis – sie halten durch, wollen ihren Versorgungsauftrag erfüllen. „Wir hatten immer Ibuprofen- und Paracetamolsaft da“, sagte Roland Heller beispielhaft mit Seitenhieb auf den Versandapothekenhandel.