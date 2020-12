Zwei undichte Dächer – ein Investor, der die Dächer auf seine Kosten reparieren würde. Da muss man als Besitzer der Gebäude eigentlich nicht lange überlegen.

Auch An der Schmücke scheint die Sache klar. Vor allem, da sich beide Gebäude im Besitz der Stadt befinden, die jeden Cent zweimal umdrehen muss. Als Gegenleistung möchte der potenzielle Investor auf dem Dach der ehemaligen Pellettieranlage in Heldrungen, dem Sitz des Bauhofes der Stadt, sowie der Turnhalle in Gorsleben eine Photovoltaikanlage betreiben.

Damit stellt sich die Sache für Bürgermeister Holger Häßler (parteilos) schon wieder ganz anders dar – und steht damit exemplarisch für den Streit im Stadtrat zwischen den Ortsteilen wie auch dem Bürgermeister.

Die Finanzlage der Stadt ist angespannt. Das heißt: sparen. Wozu nach Auffassung des Bürgermeisters gehört, kostspielige Einrichtungen auf den Prüfstand zu stellen. Erste leerstehende Gebäude hat die Stadt bereits verkauft – es werden nicht die letzten sein.

Für die Turnhalle in Gorsleben gibt es bislang noch keine Zukunftspläne. Ihre Nutzung betrage „drei bis vier Wochenstunden“. Auf der Ratssitzung macht der Bürgermeister erneut keinen Hehl daraus, dass sich die Stadt keine Gebäude leisten kann, die nicht mal ansatzweise ausgelastet sind, deren Unterhaltung aber reichlich Geld verschlingt. Zumal die Stadt in Heldrungen eine weitere Turnhalle besitzt, die ebenfalls nach Investition schreit und dringend einen neuen Sozialtrakt braucht. Hier teilen sich drei Vereine in die Nutzung, von Auslastung könne aber ebenfalls keine Rede sein.

„Die Frage ist“, dämpfte der Bürgermeister auf der jüngsten Stadtratssitzung darum aufkeimende Euphorie unter den Ratsmitgliedern, die die Investorpläne eher als Chance sehen, „wollen wir die Turnhalle in Gorsleben dauerhaft betreiben?“ Denn eins sei klar, wenn erst mal Photovoltaik auf dem Dach ist, will die Firma die Zusage, dass das Gebäude dreißig Jahre stehenbleibe.

In den jeweiligen Ortsteilen kommen solche Überlegungen gar nicht gut an. Das spiegelt sich in der Diskussion der Stadträte wider. Für die Sanierung des halben Turnhallendaches habe Gorsleben einst knapp 13.000 Euro Fördermittel erhalten, die Bindungsfrist dauere 15 Jahre, andernfalls müsse das Geld zurückgezahlt werden, warf Ortschaftsbürgermeister Dietmar Strickrodt (Die Linke) ein. „Die Turnhalle, der Spielplatz und das Haus der Vereine sind sportlich-kulturelles Zentrum in unserem Ort. Der Zustand der Turnhalle ist gut“, stemmte sich der Gorslebener gegen andere Pläne als den Erhalt. Auch für die Heldrunger kommt eine Trennung von ihrer Turnhalle nicht in Frage.

Sinn und Zweck der Gebietsreform sei ursprünglich gewesen, Kosteneinsparungen, Synergieeffekte und eine höhere Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu erzielen, meinte Bürgermeister Häßler am Rande, der die Stadträte hatte ihre Argumente austauschen lassen. Hier aber gehe es „immer nur um ein ‘Weiter so’. Jeder will nur seinen Besitzstand wahren“. Die Stadt mit ihren sechs Ortsteilen sieht der Bürgermeister von einer Einheit meilenweit entfernt.

Immerhin die Oldislebener – durch Schul- und Vereinssport die einzigen mit voll ausgelasteter Turnhalle –appellierten an die Vernunft: „Wir müssen uns nächstes Jahr mal zusammensetzen und ernsthaft darüber unterhalten, wie das weitergehen soll“, signalisierte Joachim Pötzschke, dann eher die Heldrunger Halle in Frage zu stellen.