Sommer-Event leidet unter Hitze

Nicht nur die Besucher - das ganze Frankenhäuser Sommer Event am Samstag litt unter der Hitze. Zum Fußballspiel am frühen Abend strömten die Fans aber herbei.

Bad Frankenhausen. Erste große Veranstaltung in Bad Frankenhausen nach Corona zog vor allem Fußballfans auf den Schlossplatz.

„Das Wetter ist einfach zu schön.“ Groll ist Peter Möbius von der Stadtverwaltung Bad Frankenhausen am frühen Samstagnachmittag auf dem nahezu leeren Schlossplatz nicht anzumerken. Dort steuert das „Frankenhäuser Sommer Event“ gerade auf seinen Höhepunkt zu, das die Stadt als erste Veranstaltung nach Corona auf die Beine gestellt hat. In einer Stunde beginnt das Fußballspiel. Ansonsten war es, als am Mittag die Wolkendecke verschwand, einfach nur eins: Heiß.

35 Grad in praller Sonne, das ist für ein Volksfest genau so tödlich wie Dauerregen. Immerhin sind die wenigen Schattenplätze auf dem Platz besetzt, während auf der überdachten Bühne das Gesangsduo „Dine & Robi“ aus Stuttgart ein Feuerwerk an Stimmungshits abbrennt und unverdrossen abliefert.

„Wir haben alles gemacht und es hat alles geklappt“, sagt Peter Möbius. „Ich denke, viele hatten auch einfach Angst, dass sie hier die ganze Zeit Maske tragen müssen. Oder wieder unter Leute zu gehen“, kann er sich gut vorstellen.

In nur sieben Tagen stand das Hygienekonzept. Ausgehend von einer 7-Tage-Inzidenz von 35 (man kann ja nie wissen) konnte dank niedrigerer Werte zuletzt auf das Masketragen auf dem ganzen Gelände verzichtet werden. Nur am Eingang und an den Versorgungsständen nicht. Die Kollegen der Stadtwerke hatten am Vortag den Platz eingezäunt, Tische und Bänke warteten auf Besucher, am Eingang gab es einen automatischen Besucherzähler, Sicherheitsleute und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG waren im Einsatz, später half noch die Freiwillige Feuerwehr bei der Absicherung, Schausteller waren da, für Speisen und Getränke war gesorgt. „Uns fehlt praktisch die Schüssel mit Eiswürfeln, dass die Leute ihre Füße reinstellen können“, scherzt Möbius.

Immerhin am frühen Nachmittag zum Auftritt der Arterner Schalmeien und der Kindertanzgruppe Schadowske aus Seehausenwaren richtig viele Leute da. Vor begeisterten Eltern, Angehörigen und Fans wurde musiziert und getanzt. Doch als der Auftritt zu Ende war, hielten sie es auch nicht lange auf dem Platz aus und verschwanden wieder.

Dafür trudelten kurz vor 18 Uhr die Fußballfans ein. Das Deutschlandspiel zusammen mit Gleichgesinnten gemütlich bei Brause oder Bier gucken, das zog dann doch einige Scharen auf den Platz. Und viele weitere blieben draußen vor der Umzäunung stehen und verfolgten das Spiel im Schatten der Bäume am Rand des Festgeländes. Und da das Ergebnis kein Grund zur Trauer bot, gab es nach dem Abpfiff auch keinen Grund, gleich wieder nach Hause zu eilen.