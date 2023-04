Sondershausen: Berufsgymnasium setzt auf neue Technologien

Kyffhäuserkreis. Über die Fächer Daten- und Informationstechnik und Angewandte Technik will das Berufsschulzentrum Sondershausen informieren.

Das Staatliche Berufsschulzentrum in Sondershausen informiert über die beiden Fächer Daten- und Informationstechnik sowie Angewandte Technik, die am beruflichen Gymnasium gewählt werden können. Die Schüler erwerben in der Bildungseinrichtung das Abitur und lernen, wie man Computerprogramme schreibt, Websites erstellt, technische Prozesse entwickelt und dokumentiert.

Informatik sei in jeder Branche und jedem Beruf von entscheidender Bedeutung, von der Programmierung von Apps bis hin zur Entwicklung selbstfahrender Autos. Am beruflichen Gymnasium würden Schüler in den technischen Fächern Einblicke in Datenbanken, Netzwerktechniken und Anwendungsentwicklungen wie Computerspiele erhalten. Wer sich für zukunftsfähige Technik interessiert, sei hier genau richtig.

Darum biete die Schule einen Bildungsgang, bei dem Schülerinnen und Schüler gleichermaßen ihre Talente und Interessen entwickeln können.

Weitere Informationen oder bei Fragen zur Schullaufbahn oder zur Unterkunft vor Ort gibt es beim Staatlichen Berufsschulzentrum Sondershausen unter Telefon: 03632/5 22 90 oder per Mail anpost@sbz-kyffhaeuserkreis.de.