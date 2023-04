Sondershausen: Interesse für Pflegeberufe bei Jungs wecken

Sondershausen. Awo-Senioreneinrichtung laden zum Girls- und Boys-Day am 27. April ein.

Noch freie Plätze für Kurzentschlossene, die am Girls- und Boys-Day am 27. April den Pflegeberuf kennenlernen wollen, bietet die AWO Seniorenresidenz „Udo-Stiemerling-Haus“ in Sondershausen. An diesem Aktionstag sollen sich vor allem Jungen von 8 bis 13 Uhr vor Ort ein Bild vom Pflegeberuf machen, der noch ein weiblich dominierter Beruf ist.

Neben der Möglichkeit, Fragen zu stellen, werden die Schüler als Praktikanten für einen Tag den Fachkräften über die Schultern schauen und spannende Einblicke in den Alltag in einer Seniorenpflegeeinrichtung erhalten. Zudem können sich die Jungen über die Ausbildung sowie Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten informieren. Vier freie Plätze für Jungen gebe es noch, informiert Alice Mattauch.