Sondershausen: Jimmy Kelly tritt im „Stock’sen“ auf

Sondershausen. Das erste Konzert seit der Coronapandemie wird es am Samstag im Klubhaus Sondershausen geben.

Jimmy Kelly wird diesen Samstag im Klubhaus „Stock’sen“ in Sondershausen zu Gast sein. Das kündigt der Klubhaus-Betreiber Fabian Fromm an. Jimmy Kelly habe eine Geschichte, die sicher einmalig ist. Schon in jungen Jahren habe er mit seiner Familie auf großen Bühnen gestanden. Als Teil der Kelly Family genoss er das Rampenlicht, feierte Erfolge.

Doch als der freie Fall kam, war er nicht vorbereitet und wählte den Neuanfang als Straßenmusiker, um seine Familie zu ernähren. In kurzer Zeit konnte er eine finanzielle Basis herstellen und sei sogar wieder mit dem Rest der Familie auf Tourneen gegangen. Dennoch habe ihn diese Zeit sehr geprägt und verändert.

Wie ihm der Weg zurück gelang und welche Lehren man selbst daraus ziehen kann, verrät er bei seinem Gastspiel.

Karten für die Veranstaltung am11. September gibt es online unter www.stocksenticket.de und unter Telefon: 03632/8229013.