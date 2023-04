Sondershausen: Kater Salem benötigt Hilfe

Sondershausen. Der Tierschutzverein Hoffnung für kleine Samtpfoten hat für einen besonders schweren Fall eine Spendenaktion gestartet.

Auf Spenden hofft der Tierschutzverein „Hoffnung für kleine Samtpfoten“ für einen Anfang März aufgenommenen jungen Kater. Salem wurde von den Vereinsmitgliedern in Sondershausen aufgenommen. Das Tier hatte Flöhe, Zecken im Fell, Fieber und war in einem sehr schlechten Zustand. Zudem stellte sich heraus, dass er Probleme mit seinen Knien hat. Die Kniescheiben springen immer wieder heraus, berichtet Vereinschef Matthias Esche. Um die Probleme zu beheben, stehen nun Operationen an. Deshalb hat der Verein einen Spendenaufruf gestartet. Wer Spenden möchte, kann sich an den Verein in der Sondershäuser Schachtstraße wenden.