Sondershausen: Kurs für kreatives Schreiben

Sondershausen. Die Kreis-Volkshochschule bietet ab Ende April ein fünfwöchiges Seminar zum kreativen Schreiben an.

Einen Kurs für kreatives Schreiben bietet die Volkshochschule (VHS) des Kyffhäuserkreises ab Ende April in Sondershausen an. Los geht es am Samstag, 22. April, 10 bis 12.30 Uhr in den Räumen der VHS in der Güntherstraße 26. Der Kurs richtet sich an alle, die schon immer neugierig darauf waren, sich in schriftlicher Form auszudrücken, oder an alle, die gerne lesen. Es gibt keine Altersbegrenzung und es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Um an diesem Kurs teilzunehmen, müssen Interessierte lediglich Freude am Schreiben, Lesen, an Büchern und Literatur haben.

Dozentin ist Valentina Ramona de Jesús. Die studierte Literatur- und Kulturwissenschaftlerin besitzt Masterabschlüsse in kreativem Schreiben und vergleichender Literaturwissenschaft und absolvierte ihre Ausbildung in Indien, Argentinien und Berlin.

In dem fünfwöchigem Kurs werden die Teilnehmer in die Grundlagen des kreativen Schreibens eingeführt. Sie lernen den Unterschied zwischen Poesie und Prosa kennen, was die Verwendung von Reimen und freien Versen in der Poesie bedeutet, welche Elemente eine Kurzgeschichte ausmachen, wie man starke Charaktere entwickelt und wie man einen Handlungsstrang aufbaut. Kosten: 45 Euro.