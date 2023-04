Sondershausen: Lesung und Antiquarisches zum Welt-Buchtag

Sondershausen. Veranstaltungen für Lesefreunde anlässlich des Welttag des Buches rund um den 23. April in Sondershausen geplant.

Die Tradition des Lesefestes anlässlich des Welttag des Buches am 23. April wird in der Kreisstadt auch in diesem Jahr wieder gepflegt. Zum achte Mal finden die Aktionen unter dem Motto „Lesen schadet der Dummheit“ statt.

Aktuell darf schon fleißig gerätselt werden. Literaturfreund und Organisator des Lesportals in der Cruciskirche, Manfred Kucksch, hat das Quiz für Kinder und Erwachsene wieder aufgelegt. Noch bis 14. April können die Lösungszettel in der Sondershäuser Touris-Information und bei Frauen- und Familienbegegnungsstätte Düne im Bürgerzentrum abgegeben werden. Es winken Preise und Gutscheine bis zu 50 Euro für Rätselfreunde jedes Alters.

Einen finanziellen Obolus können sich auch die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Hohenebra erspielen. Die Viertklässler machen in diesem Jahr mit beim Klassenrätsel. Der Roman von Peter Härtling „Ben liebt Anna“ steht im Mittelpunkt der Fragestunde. Am Ende stehen 200 Euro für die Klassenkasse in Aussicht.

Zum Welttag des Buches in knapp zwei Wochen haben die Mitglieder des Leseportals, des Lions Clubs mit Hilfe der Stadtverwaltung noch weitere Veranstaltungen organisiert. Am Freitag, 21. April, wird es eine Lesung geben, kostenfrei. Nach der Veranstaltung mit dem bekannten Journalisten und Buchautoren Alexander Osang ist dieses Jahr im Bürgerzentrum Cruciskirche Uta Bretschneider zu Gast, Sie wird am Freitagabend, 21. April, ab 19 Uhr aus dem Band „Heimat. Räume, Gefühle, Konjunkturen“, herausgegeben von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, lesen. Die Kulturwissenschaftlerin Uta Bretschneider ist seit 2020 Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig, eines Standorts der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Der Band „Heimat. Räume, Gefühle, Konjunkturen“ aus dem Jahr 2020 beleuchtet das Thema „Heimat“ in seiner Vielfalt und Vieldeutigkeit, heißt es beim Herausgeber.

Und für alle Lesefans und Sammler wird es auf dem Marktplatz am Samstag, 22. April, einen Trödel- und Büchermarkt geben. Ab 8 Uhr beginnen die Händler ihre Stände aufzubauen. Teil des Marktes wird auch ein antiquarischer Buchmarkt sein, dessen Erlöse sollen einer sozialen Einrichtung zugute kommen, so Manfred Kucksch.