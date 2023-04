Sondershausen: Madrigalisten begeistern zum Konzert

Foto: Henning Most

Die Sondershäuser Madrigalisten traten Ostersonntag in der Trinitatiskirche auf.

Sondershausen. Eine Stunde Chormusik erfreute Ostersonntag die Zuhörer in der Trinitatiskirche in Sondershausen.

Am Ostersonntag gab es in der Trinitatis-Kirche eine „Stunde der Chormusik" zu erleben. Die Sondershäuser Madrigalisten luden zum Konzert ein. Unter der Leitung von Martin Stephan wurden Stücke von Johann Sebastian Bach, Max Reger, und Max Bruch dargeboten. Begleitet wurde der Chor von Frank Zimpel an der Orgel. Als Solistin trat Jeannette Mahlig (Alt) auf. Lang anhaltender Applaus war der Lohn für ein schönes Chorkonzert, das dem Publikum eine Stunde der inneren Ruhe schenkte.