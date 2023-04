Sondershausen: Musik inspiriert von Vögeln und Wirtshaus

Das Loh-Orchester spielt das 5. Sinfoniekonzert in dieser Spielzeit wieder im Achteckhaus Sondershausen.

Sondershausen. Loh-Orchester Sondershausen spielt im 5. Sinfoniekonzert Werke von Dvorak und Beethoven.

Im Zentrum des 5. Sinfoniekonzert des Loh-Orchesters Sondershausen in dieser Spielzeit steht die Natur als Impulsgeber großartiger Kompositionen. Am Samstag, 15. April, und am Sonntag, 16. April, jeweils 18 Uhr wird es zwei Aufführungen unter der musikalischen Leitung von Michael Helmrath im Achteckhaus Sondershausen geben.

Gespielt werden Antonín Dvořáks „V Přírodě“ („In der Natur“) op. 91, Einojuhani Rautavaara „Cantus arcticus“, ein Konzert für Vögel und Orchester, und Ludwig van Beethovens 6. Sinfonie, „Pastorale“.

Für den leidenschaftlichen Spaziergänger Dvořák war Natur lebenslang Inspirationsquelle und Sujet. Die Konzertouvertüre „V Přírodě“ ist ganz diesem Lieblingsthema von ihm gewidmet. Der finnische Komponist Einojuhani Rautavaara präsentiert in seinem „Cantus arcticus“ arktische Vögel quasi als Solisten, indem er ihre Gesänge als Tonbandzuspiel in seiner Orchesterkomposition verarbeitet. Natur und Kultur treten hier in einen spannenden Dialog, der die Grenze zwischen beiden verschwimmen lässt.

Beethoven malt in seiner 6. Sinfonie explizit die Freuden des Landlebens. Die Inspiration dazu holte er sich auf seinen Spaziergängen. Viele musikalische Einfälle hatte Beethoven unterwegs, sei es im Grünen oder auch im Gasthaus. Nicht nur die Vögel haben mitkomponiert, auch das Wirtshaus oder die Dorfmusikanten, die das lustige Zusammensein untermalen, hört man, und in „Donner und Sturm“ brechen Naturgewalten musikalisch über das Konzertpublikum herein.

Einführung jeweils 17.15 Uhr. Konzertbegleitendes Angebot für Kinder zwischen 7 und 13 Jahre im zweiten Teil des Konzertes.