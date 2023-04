Sondershausen: Petition für Schwimminseln auf dem Parkteichen

Sondershausen. Schwanengelege im Schlosspark werden immer wieder zerstört.

Das Schwanennest am großen Parkteich in Sondershausens Schlosspark ist verwaist. Von ursprünglich sechs Eiern in der Brutstätte ist inzwischen keines mehr vorhanden. Alle seien zerstört worden, berichtet Wolfgang Wegmann, der in der Nähe wohnt. Nach und nach seien die Eier in den vergangenen Tagen zerstört worden. Das Nest sei mit Farbe besprüht worden, so dass die Alt-Tiere auch nicht mehr in die Nähe gingen, berichtet Wegmann von seinen Beobachtungen. Schon im vergangenen Jahr hatte die Aufzucht nicht überlebt. Damals hatte nur eines von zehn ausgebrüteten Jungtieren überlebt. Zudem hatten die älteren Tiere Verletzungen aufgewiesen. Dass tierische Räuber dafür ursächlich gewesen seien, bezweifelte Wolfgang Wegmann. Und auch in diesem Jahr befürchtet er eher menschliche Gewalt als tierische Räuber. Und ist damit nicht allein. Im Internet haben Sondershäuser eine Petition gestartet, um die Schwäne auf den beiden Teichen im Schlosspark besser zu schützen. Schwimminseln sollen helfen. Die Zäune, die die Schlösserstiftung als Park-Eigentümerin um die Gelege errichtet, reichen nicht. Auf dem Wasser wären die Tiere vor Menschen zumindest sicherer.

Unterschriftensammlung unter www.chage.org