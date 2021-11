Sondershausen: Tag gegen Gewalt an Frauen

Sondershausen. Die Aktionswoche des Netzwerks gegen häusliche Gewalt, die immer am 25. November beginnt, ist abgesagt. Eine Fahne soll dennoch daran erinnern.

Normalerweise ist der 25. November immer Auftakt für eine Aktionswoche des Netzwerks gegen häusliche Gewalt im Kyffhäuserkreis mit verschiedenen Veranstaltungen und Gesprächsrunden. In diesem Jahr musste ein einziger symbolischer Akt reichen, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, das sich in vielen Fällen unbemerkt von der Öffentlichkeit ereignet: häusliche Gewalt gegen Frauen, Kinder, Männer. „Schauen Sie genau hin, achten Sie auf Anzeichen und bieten Sie Hilfe an. Gerade jetzt in der Isolation“, mahnte die Gleichstellungsbeauftragte des Kyffhäuserkreises, Katharina Töppe.

Gerade in der Pandemie, wenn die Menschen wir sind schon froh, wenn wir nicht wieder schließen müssenKontakte reduzieren und zu Hause bleiben sollen, bleibe das Leid oft unentdeckt. Anica Striene vom Frauenhaus in Sondershausen, habe das bereits im ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres beobachtet. Die acht Plätze, die das Trägerwerk Soziale Dienst in der einzigen Einrichtung für Frauen und ihre Kinder im Kyffhäuserkreis betreibt, seien leer geblieben. Mit Beendigung des Lockdowns habe sich das ins Gegenteil verkehrt. Die Plätze waren wieder belegt. Teilweise habe man sich mit anderen Einrichtungen ausgetauscht. „24 Stunden unter Kontrolle hatten die Betroffenen keine Möglichkeit, um Hilfe zu bitten. Es gab für sie gar keinen Kontakt zur Außenwelt“, versucht Anica Striene die Situation zu beschreiben, von denen die Frauen berichteten.

Im Schnitt bleiben die Frauen und ihre Kinder 31 Tage in der Unterkunft. Anschließend haben sie etwas eigenes gefunden. Aber das gelinge nicht allen. Ein Teil der Frauen kehre zurück in ihr Lebensumfeld und zu ihrem Partner. Die Kinder spielen dabei eine große Rolle. Viele haben auch die Hoffnung, dass es besser werde. Manche Frau benötige Jahre, um sich von ihrem Partner zu trennen.

Zum Netzwerk häusliche Gewalt gehören auch die Sozialen Dienste des Landratsamtes, die Polizei, die Gleichstellungsbeauftragten und Vereine, die Beratungsangebote unterbreiten wie der Weiße Ring. Neun ehrenamtliche Mitstreiter hat die deutschlandweit tätige Opferberatung im Landkreis, erzählt Lutz Kersching. Viele kommen aus dem sozialen Bereich und wollen sich im Ruhestand weiter engagieren. Häusliche Gewalt sei ein Bereich der Arbeit des Weißen Rings. Aber auch Opfer von Betrügern, Einbruch oder Gewalt außerhalb des häuslichen Umfelds wenden sich an die Beratungsstelle. Die Pandemie habe auch diese Arbeit beeinflusst. Mehr Hilfegesuche habe es nicht gegeben, Betreuung und Beratung aber seien schwieriger geworden. Persönliche Gespräche ermögliche man aber weiterhin, so Kersching.