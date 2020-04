Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sonne satt lockt viele Ausflügler ins Freie

Silvana Bach hat die Sonnenbrille über die Stirn geschoben und die Augen geschlossen. Auf ihrer Tour entlang der Unstrut ließ sich die Sömmerdaerin in sportlicher Radfahrerkluft auf einer Sitzraufe direkt am Unstrut-Radwanderweg nieder und genießt die Frühlingssonne am blauen Himmel. „Herrlich“, schwärmt sie und ihr Blick schweift über blühende Büsche und Bäume auf die Sachsenburgen. Als ein älteres Paar angeradelt kommt, erhebt sie sich. „Ich hab lange genug gesessen“, macht sie Platz und schwingt sich in den Sattel. Corona und die Mindestabstandsregel ist gegenwärtig. Die Sömmerdaerin will noch weiter, mal sehen, wie weit sie komme, verabschiedet sie sich.

Silvana Bach ist am Wochenende eine von Tausenden, die das warme Frühlingswetter nach draußen lockt. Wie sie radeln an den beiden Tagen Hunderte Freilufthungrige über den Unstrut-Radwanderweg. Viele machen einen Abstecher zu den Sachsenburgen. Fast könnte man meinen, es ist Himmelfahrt oder Pfingsten. Doch anders als an den Feiertagen sind keine großen Gruppen unterwegs, sondern Solo-Ausflügler, Pärchen oder Familien.

Auch auf den anderen Radpisten im Kreis, in Parks und Wäldern herrscht Leben. Überall wird geradelt, gewandert, gejoggt, spaziert, Roller oder Skateboard gefahren oder durch Innenstädte flaniert. Manche sind mit dem Fahrrad sogar im Zug angereist. Bewegung boomt in der Corona-Krise. Besonders, wenn man, wie Silvana Bach sagt, in einer kleinen Stadtwohnung lebt.

In den Kleingärten herrscht am Wochenende ebenfalls Betrieb, und wer einen hat, macht sich in seinem Hausgarten nützlich, hackt, gräbt, pflanzt und säht. Corona hin oder her – niemand mag in der Stube hocken. Und dem aufmerksamen Beobachter entgeht nicht: Es wird Abstand gehalten. Selbst auf der Bank am Wegesrand wird Platz gelassen, als sich zwei Damen unterhalten.

Für die Kollegen der Polizeiinspektion Kyffhäuser war es ein verhältnismäßig ruhiges Wochenende. Der diensthabende Kollege bestätigt am Telefon, dass sich die meisten Leute an die Abstandsregel halten. Die Polizei nimmt verstärkt Kontrollen vor und wird dabei von Kollegen der Landespolizeiinspektion unterstützt. „Es sind extra auch noch Streifen aus Nordhausen unterwegs, um auf die Einhaltung des Abstandsgebots zu achten“, so die Polizeiauskunft am Sonntag in Sondershausen. Auch vom Landratsamt sind Kollegen unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen zu überwachen. Ein paar kleinere Grüppchen seien aufgelöst worden, heißt es bei der Polizei. Unter anderem an der Honsel-Tankstelle in Sondershausen. „Dort haben vier Personen Kaffee zusammen getrunken. Aber als sie darauf angesprochen wurden, haben sie sich dann auch daran gehalten“, sagt der diensthabende Polizeibeamte in der Kreisstadt auf Nachfrage. Ordnungswidrigkeiten hätten jedenfalls keine geahndet werden müssen.

Wo sich ein Grüppchen bilde, werde der Polizei meist von Anrufern mitgeteilt. „Wir bekommen sehr viele Anrufe. Viele Leute melden uns ihre Beobachtung. Da fahren wir dann hin“, sagt der Polizist in Sondershausen. Vor Ort habe sich oft aber alles schon erledigt. „Das Wetter ist schön, wer will es den Leuten verdenken, dass sie ins Freie wollen, Bekannte treffen und auch mal ein Schwätzchen halten. Man kann es nicht ganz unterbinden“, zeigt der Sondershäuser Polizeikollege auch Verständnis.